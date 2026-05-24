Усик победил кикбоксера в бою у пирамид Египта

Фото: © кадр из прямой трансляции

Украинец Александр Усик победил голландского кикбоксера Рико Верхувена в поединке, прошедшем у пирамид Гизы в Египте.

Усик одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде. При этом до решающего раунда голландский кикбоксер выглядел активнее, он оказывал серьезное давление на противника и шел вперед, работая в высоком темпе.

Мастерство Усика позволило переломить исход поединка только в самом конце встречи — сначала он выиграл 10-й раунд, а в 11-м отправил Верхувена в нокдаун. После этого судья посчитал, что голландец не в состоянии отвечать на атаки и остановил поединок.

На момент остановки поединка двое судей ставили ничейные оценки — 95:95, 95:95, третий отдавал предпочтение Верхувену — 96:94. Таким образом, 39-летний Усик выиграл все свои 25 поединков на профессиональном ринге

Теперь украинец должен будет провести обязательную защиту пояса IBF в течение 180 дней. До боя с Верхувеном он последний раз выходил на ринг 20 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, где нокаутировал в пятом раунде британца Даниэля Дюбуа.

