Адам Кадыров открыл спорткомплекс имени себя

Sibnet.ru
Адам Кадыров (в центре) на открытии спорткомплекса Dustum
Адам Кадыров (в центре) на открытии спорткомплекса Dustum
Фото: © кадр из видео в телеграм-канале Хамзата Хасанова

Сын главы Чечни, 17-летний Адам Кадыров открыл современный спортивный комплекс Dustum, носящий его имя. Кадры торжественной церемонии опубликовал в телеграм-канале глава администрации Надтеречного района Хамзат Хасанов.

Комплекс Dustum (позывной Адама Кадырова, в переводе означает «Друзья»), как отметил Хасанов, «оснащен по последнему слову техники». В нем будут проводиться занятия различными видами единоборств. Предусмотрены секции функционального и силового тренинга.

Основателем и идейным вдохновителем Dustum стал чемпион UFC Хамзат Чимаев.

«Открытие этого спорткомплекса дает подрастающему поколению правильные ориентиры, альтернативу улице и возможность реализовать свой потенциал», — подчеркнул Хасанов.

Адаму Кадырову 17 лет. Он — секретарь Совбеза Чечни, а также исполняет обязанности помощника главы региона, руководит отделом, отвечающим за безопасность руководителя республики и курирует деятельность Российского университета спецназа имени Владимира Путина.

В октябре 2023 года ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Также имеет ряд наград регионов России и общественных наград. Их общее количество — не менее 20.

