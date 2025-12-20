НАВЕРХ

Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола

Источник:
Sibnet.ru
211 0
Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола
Фото: © Netflix

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола. Боксерский поединок прошел Майами и транслировался Netflix.

36-летний Джошуа — бывший чемпион WBO, WBA и IBF. 28-летний Пол — непрофессиональный боксер, который с 2019 года провел 14 боев и одержал 12 побед. При этом Джошуа — первый профессиональный тяжеловес, который противостоял блогеру.

Бой завершился нокаутом в шестом раунде, по ходу поединка блогер несколько раз побывал в нокдаунах. После проигрыша Пол сообщил, что у него сломана челюсть. Вместо послематчевой пресс-конференции его отправили в больницу.

Позднее блогер, у которого в настоящее время более 20 миллионов подписчиков на YouTube, выложил в соцсетях рентгеновский снимок полученной травмы, на котором виден двойной перелом челюсти.

Еще по теме
Адам Кадыров открыл спорткомплекс имени себя
Кроуфорд установил уникальный рекорд в боксе
Кадыров подарил бойцу Чимаеву Maybach
Умер легендарный рестлер Халк Хоган
смотреть все
Спорт #Единоборства
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин назвал объект 3I/ATLAS «российским секретным оружием»
Банк России в пятый раз подряд снизил ключевую ставку
Wildberries запустил платформу экспресс-доставки
Объект 3I/ATLAS послал на Землю странный сигнал
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

dddd

Не собираюсь ни обвинять, ни оправдывать Нагиева. А что он особенного сказал? Отказался вести развлекательные...

Qprovessional

Какой то ноунейм Дмитрий Гулиев смеет открывать рот на таких именитых актеров

Uynachalnica

Как я уже и говорил, важны не сами вопросы, важна статистика про усидчивость и якобы решаемость ОТДЕЛЬНЫХ...

Uynachalnica

На собственном опыте?«Значит, вы с 15 лет начали? Молодец, хорошо."Нифига он! В УК не заглядывал?