Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола. Боксерский поединок прошел Майами и транслировался Netflix.

36-летний Джошуа — бывший чемпион WBO, WBA и IBF. 28-летний Пол — непрофессиональный боксер, который с 2019 года провел 14 боев и одержал 12 побед. При этом Джошуа — первый профессиональный тяжеловес, который противостоял блогеру.

Бой завершился нокаутом в шестом раунде, по ходу поединка блогер несколько раз побывал в нокдаунах. После проигрыша Пол сообщил, что у него сломана челюсть. Вместо послематчевой пресс-конференции его отправили в больницу.

Позднее блогер, у которого в настоящее время более 20 миллионов подписчиков на YouTube, выложил в соцсетях рентгеновский снимок полученной травмы, на котором виден двойной перелом челюсти.