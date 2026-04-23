Путин отдал бокал шампанского известному боксеру

Президент России Владимир Путин отдал свой бокал шампанского боксеру Александру Беспутину во время неформального общения после вручения госнаград представителям этого вида спорта.

Церемония вручения государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу и представителям Федерации бокса России прошла в среду, 22 апреля.

После ее завершения глава государства побеседовал со спортсменами. Беспутин, который был среди награжденных, стоял без бокала. Путин заметил это и поинтересовался: «А вам чего, не наливали?» — приводит слова президента РИА Новости.

Путин протянул свой бокал Беспутину. Спортсмен попытался отказаться и вернуть бокал президенту, однако глава годусдарства успокоил его: «Мне принесут».

Беспутин — серебряный призер Европейских игр (2015), чемпион Европы (2013), чемпион России (2012), среди профессионалов бывший регулярный чемпион мира по версии WBA (2019-2020), чемпион по версии WBC Peace (2021-2022). Сейчас занимает пост генерального секретаря Федерации бокса России.