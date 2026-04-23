Путин отдал бокал шампанского известному боксеру

Президент России Владимир Путин после вручения государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу и представителям Федерации бокса России
Президент России Владимир Путин отдал свой бокал шампанского боксеру Александру Беспутину во время неформального общения после вручения госнаград представителям этого вида спорта.

Церемония вручения государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу и представителям Федерации бокса России прошла в среду, 22 апреля.

После ее завершения глава государства побеседовал со спортсменами. Беспутин, который был среди награжденных, стоял без бокала. Путин заметил это и поинтересовался: «А вам чего, не наливали?» — приводит слова президента РИА Новости.

Путин протянул свой бокал Беспутину. Спортсмен попытался отказаться и вернуть бокал президенту, однако глава годусдарства успокоил его: «Мне принесут».

Беспутин — серебряный призер Европейских игр (2015), чемпион Европы (2013), чемпион России (2012), среди профессионалов бывший регулярный чемпион мира по версии WBA (2019-2020), чемпион по версии WBC Peace (2021-2022). Сейчас занимает пост генерального секретаря Федерации бокса России.

Еще по теме
Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола
Адам Кадыров открыл спорткомплекс имени себя
Кроуфорд установил уникальный рекорд в боксе
Кадыров подарил бойцу Чимаеву Maybach
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Истории
Главный тренер ХК «Сибирь» Ярослав Люзенков и генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов
«Было все»: ХК «Сибирь» о рекордном сезоне и будущем
06.04.2026 21:15
Хоккейная площадка
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
25.03.2026 09:16
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Вокруг спорта
Гуманоид-бегун
Гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне в Китае. ВИДЕО
19.04.2026 15:00
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию
16.04.2026 10:36
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о готовности России провести Олимпийские игры
29.03.2026 14:11
Олимпиада, церемония открытия
МОК запретил трансгендерам участвовать в женских турнирах
27.03.2026 10:25
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
