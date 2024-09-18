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ВСУ в Курской области попали в «огневой мешок»

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские войска в Курской области попали в «огневой мешок», подготовленный российскими подразделениями.

Огневое окружение удалось организовать близ населенных пунктов Новый Путь и Волфино, пишет телеграм-канал «МИГ России». По итогам боев здесь было зафиксировано «гигантское количество сожженной бронетехники и уничтоженного личного состава противника».

Отмечается, что ВСУ в ходе попыток наступательных действий попали в окружение 10 сентября, в настоящее время они отрезаны от основных подразделений и не получают боеприпасы и продовольствие в нужном количестве.

Командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ из группировки войск «Север» заявил, что сейчас украинские войска пытаются выйти из окружения малыми группами, но эти попытки пресекаются.

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Оборона #Конфликты #Армия
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