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Скончался самый титулованный борец вольного стиля Александр Медведь

Источник:
Sibnet.ru
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Александр Медведь
Фото: © Федерация спортивной борьбы России

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР Александр Медведь умер на 87-м году жизни, сообщила Белорусская федерация борьбы.

«Нет слов, чтобы выразить печаль и боль утраты, покойся с миром, легенда. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Васильевича», — говорится в сообщении федерации в телеграм-канале.

Медведь — самый титулованный борец вольного стиля в истории. Он трехкратный олимпийский чемпион (1964, 1968, 1972) в трех разных весовых категориях (полутяжелой, тяжелой и абсолютной), семикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и девятикратный — СССР.

В 1972 году он нес флаг СССР на церемонии открытия Олимпиады в Мюнхене. Также он нес флаг Белоруссии на церемонии открытия ОИ в Атланте в 1996 году и в Афинах в 2004. После распада СССР стал вице-президентом НОК Белоруссии и тренером олимпийской сборной Белоруссии по вольной борьбе.

В 2005 году был признан лучшим борцом вольного стиля в истории спорта и введён в Зал спортивной славы борьбы. Коронный прием борца — сваливание захватом головы сверху и правой голени.

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Топ комментариев

Asd10

. Штурмовые штурмуют. А наступательные наступают... Ну ты понял. Сам постоянно наступаешь.

mosquito__2010

твои это не славяне, твои это мутанты из всу полностью прогнувшиеся под волю западного господина за что...

mosquito__2010

как говорится каждая кастрюля знает маргариту симонян, но не каждая кастрюля знает марка милли. вот так...

Asd10

Ща все кастрюлеголовые думают - а куда крымчан сажать будут?? 🤔 Других забот нет.