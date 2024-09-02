Скончался самый титулованный борец вольного стиля Александр Медведь

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР Александр Медведь умер на 87-м году жизни, сообщила Белорусская федерация борьбы.

«Нет слов, чтобы выразить печаль и боль утраты, покойся с миром, легенда. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Васильевича», — говорится в сообщении федерации в телеграм-канале.

Медведь — самый титулованный борец вольного стиля в истории. Он трехкратный олимпийский чемпион (1964, 1968, 1972) в трех разных весовых категориях (полутяжелой, тяжелой и абсолютной), семикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и девятикратный — СССР.

В 1972 году он нес флаг СССР на церемонии открытия Олимпиады в Мюнхене. Также он нес флаг Белоруссии на церемонии открытия ОИ в Атланте в 1996 году и в Афинах в 2004. После распада СССР стал вице-президентом НОК Белоруссии и тренером олимпийской сборной Белоруссии по вольной борьбе.

В 2005 году был признан лучшим борцом вольного стиля в истории спорта и введён в Зал спортивной славы борьбы. Коронный прием борца — сваливание захватом головы сверху и правой голени.