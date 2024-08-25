Легендарный теннисист серб Новак Джокович заявил о наличии проблем в системе допинг-контроля в теннисе, комментируя случай с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Международное агентство по обеспечению честности в сообщило, что Синнер провалил два допинг-теста во время турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Но при этом он избежал дисквалификации: его лишь его лишили рейтинговых очков и призовых, заработанных на этом турнире.

«Я понимаю, что игроки разочарованы отсутствием последовательности. Как я понял, его дело было закрыто в тот момент, когда об этом было объявлено», — цитирует ТАСС Джоковича. «Могу понять чувства многих игроков, которые сомневаются, что к ним относятся одинаково», — отметил он.

Допинг-пробы обнаружили у Синнера метаболит клостебол. Но он сумел оспорить временное отстранение, которое предусмотрено в подобных ситуациях, и продолжить выступать на соревнованиях.

Итальянец объяснил попадание запрещенного вещества в свой организм заражением от члена команды, наносившего на руки спрей и делавшего спортсмену массаж.