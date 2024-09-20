Предложение МИД Польши передать Крым под мандат Организации Объединенных Наций абсурдно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский накануне на встрече YES в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе.

«Мы думаем, что это достаточно абсурдная постановка вопроса. Российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то», — цитирует ТАСС Пескова.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что вопрос о принадлежности полуострова навсегда закрыт.