Прыгун снес пенисом планку на Олимпиаде и лишился медали

Французский прыгун с шестом Антони Аммирати на Олимпийских играх в Париже снес пенисом планку и лишился шанса на медаль.

При первой попытке преодолеть высоту 5 метров 70 сантиметров спортсмен задел планку половым органом, после чего она упала.

Аммирати лишился шансов на выход в финал легкоатлетического турнира Олимпиады. Он занял лишь 15-е место в турнирной таблице.

Этот случай стал одним из популярных мемов Олимпийских игр в Париже, которые обещают прославиться не организацией и рекордами, а курьезами и скандалами.