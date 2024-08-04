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Прыгун снес пенисом планку на Олимпиаде и лишился медали

Источник:
Sibnet.ru
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Французский прыгун с шестом Антони Аммирати на Олимпийских играх в Париже снес пенисом планку и лишился шанса на медаль.

При первой попытке преодолеть высоту 5 метров 70 сантиметров спортсмен задел планку половым органом, после чего она упала.

Аммирати лишился шансов на выход в финал легкоатлетического турнира Олимпиады. Он занял лишь 15-е место в турнирной таблице.

Этот случай стал одним из популярных мемов Олимпийских игр в Париже, которые обещают прославиться не организацией и рекордами, а курьезами и скандалами.

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