Путин указал на святую обязанность российской армии

Российская армия обязана защитить жителей приграничных
регионов, подвергающихся сейчас опасности, заявил президент России Владимир
Путин.
«Святая обязанность <…> вооруженных сил — сделать все
для защиты людей», — сказал Путин на совещании с главами регионов, отмечая
трудности, с которыми сейчас сталкивается приграничье.
Обращаясь по видеосвязи ко вновь избранным губернатор, глава
государства призвал их обратить особое внимание на вопрос безопасности жителей
приграничных регионов.
Ранее Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 389 000
человек. Указ вступит в силу с 1 декабря. В Госдуме это решение связали с
растущими вызовами, с которыми приходится сталкиваться России.
Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» над Россией
Кремль назвал очень опасной реакцию НАТО на предупреждение Путина
ВВС США признали пилотов ВСУ негодными для сложных задач на F‑16
Эвакуацию объявили в Торопце Тверской области после атаки БПЛА