НАВЕРХ

Винер предрекла отсутствие россиян на Олимпиаде в Лос‑Анджелесе

Источник:
Sibnet.ru
213 0
Ирина Винер
Фото: © Всероссийская федерация художественной гимнастики

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что российских спортсменов могут не допустить на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году.

«Лос-Анджелес — это город не из той страны, которая может дать нам возможность выступать на Олимпийских играх. Мы уже не выступали один раз в Америке», — цитирует Винер «Матч ТВ».

При этом она считает, что от того, что на московской Олимпиаде не выступили несколько стран, «мы от этого не проиграли, ведь у нас мужчины не били морды женщинам».

Олимпиаду-1980 в Москве пропустили более 60 стран, в том числе США. Лос-Анджелес принимал Игры спустя четыре года, в 1984-м. Сборная СССР и ряд других социалистических стран бойкотировали турнир.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Фигуристка Трусова сменила фамилию
Собака в Корее проверит рейсы с Олимпиады на клопов
Одно серебро: как российские спортсмены выступили на Олимпиаде
США выиграли медальный зачет Олимпиады в Париже
смотреть все
Спорт #Летние виды #Вокруг спорта
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Ирина Винер
Винер предрекла отсутствие россиян на Олимпиаде в Лос‑Анджелесе
23.08.2024 11:51
Прыжок с шестом
Прыгун снес пенисом планку на Олимпиаде и лишился медали
04.08.2024 12:25
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков назвал отвратительным ряд моментов открытия Олимпиады
28.07.2024 13:41
Олимпиада-2024 во Франции
Части российских журналистов запретили работать на Олимпиаде
21.07.2024 12:37
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
59
Командир «Ахмата» призвал отправить срочников на СВО
59
Медведев назвал условие для переговоров с Украиной
48
Запад за счет России предоставит Украине гигантский кредит
37
Россия возобновит выпуск виниловых пластинок
33
Российская армия начала «выдавливание» ВСУ из Курской области