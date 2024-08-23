Винер предрекла отсутствие россиян на Олимпиаде в Лос‑Анджелесе

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что российских спортсменов могут не допустить на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году.

«Лос-Анджелес — это город не из той страны, которая может дать нам возможность выступать на Олимпийских играх. Мы уже не выступали один раз в Америке», — цитирует Винер «Матч ТВ».

При этом она считает, что от того, что на московской Олимпиаде не выступили несколько стран, «мы от этого не проиграли, ведь у нас мужчины не били морды женщинам».

Олимпиаду-1980 в Москве пропустили более 60 стран, в том числе США. Лос-Анджелес принимал Игры спустя четыре года, в 1984-м. Сборная СССР и ряд других социалистических стран бойкотировали турнир.