Хабиб Нурмагомедов прокомментировал теракт в Подмосковье

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выразил в соцсетях соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших в Москве. Это очень большая трагедия, берегите себя и своих близких. На такое не способны люди, это дело рук нелюдей. Каждый ответит за свой скверный и подлый поступок», — написал Нурмагомедов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Террористы ворвались в здание, расстреляли людей и подожгли помещения. Пожар локализовали, однако обрушилась часть конструкций крыши. По предварительным данным, погибло более 150 человек.

В связи с терактом силовики задержали 11 человек. В их числе — четверо непосредственных участников нападения, которых задержали в Брянской области с разницей в несколько часов. Они уже дают показания.