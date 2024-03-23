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Хабиб Нурмагомедов прокомментировал теракт в Подмосковье

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выразил в соцсетях соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших в Москве. Это очень большая трагедия, берегите себя и своих близких. На такое не способны люди, это дело рук нелюдей. Каждый ответит за свой скверный и подлый поступок», — написал Нурмагомедов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Террористы ворвались в здание, расстреляли людей и подожгли помещения. Пожар локализовали, однако обрушилась часть конструкций крыши. По предварительным данным, погибло более 150 человек.

В связи с терактом силовики задержали 11 человек. В их числе — четверо непосредственных участников нападения, которых задержали в Брянской области с разницей в несколько часов. Они уже дают показания.

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Топ комментариев

saxat

Без их участия тут не обошлось! Вот к бабке не ходи!

sib_man9

кто уже заплатил пошлют их в лигу сексуальных реформ , а кто не платил те вообще не обратят внимание...

Alhazred

Декоммунизация как они и хотели.

paramedic

Кому ты свистишь? Суток не прошло со времени теракта, у тебя машина уже вторые сутки в розыске.