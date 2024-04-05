НАВЕРХ

Борца Садулаева не пустили на Олимпиаду за поддержку боев на Украине

Источник:
Sibnet.ru
194 0
Борец Абдулрашид Садулаев
Фото: © UWW

Комиссия Объединенного мира борьбы (UWW) не допустила двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева до турнира в Баку, где будут разыгрываться лицензии для участия в Олимпиаде в Париже, из-за нарушений критериев отбора.

Комиссия обнаружила, что Садулаев поддерживает боевые действия на Украине и до сих пор числится в списках российского «Динамо». В сообщении UWW говорится, что эти сведения стали причиной недопуска спортсмена к европейской квалификации на Олимпийские игры в Париже, которая стартует 5 апреля в Баку.

«Решение о соответствии критериям были приняты комиссией на основе подробных отчетов, предоставленных независимой и частной разведкой», — говорится на сайте UWW.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили говорил, что решение по недопуску борца принял именно Международный олимпийский комитет (МОК), в то время как UWW «наоборот, делал все возможное, чтобы Садулаев боролся».

По его словам, благодаря хорошим отношениям с UWW ФСБР удалось в короткие сроки найти замену — и вместо Садулаева в Баку выступит борец Алихан Жабраилов.

Еще по теме
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал теракт в Подмосковье
Петр Ян отказался подписывать новый контракт с UFC
Российский боец Петр Ян победил китайца Ядонга
Адам Кадыров получил золото на соревнованиях, в которых не участвовал
смотреть все
Спорт #Единоборства #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • зарядка
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
Вокруг спорта
Олимпийский флаг
Мэр Парижа заявила, что российским олимпийцам не рады в городе
31.03.2024 13:56
Олимпийские игры во Франции
МОК запретил россиянам участвовать в открытии Олимпиады
20.03.2024 09:09
Фигуристка Камила Валиева и тренер Этери Тутберидзе
Тутберидзе потребовала от Тарасовой извинений за слова о таблетке
13.03.2024 18:27
Сдача нормативов на знак ГТО
Минспорт предложил звание ПМС
12.03.2024 21:09
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Картина дня
Генсек НАТО назвал два сценария развития конфликта на Украине
Мужчина ударил ножом губернатора Мурманской области
Россияне выбрали главные черты Путина
Россия перейдет на новую систему оплаты труда бюджетников
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
63
Зеленский снизил возраст призыва по мобилизации
37
Советник Шойгу назвал «голую вечеринку» агрессией против России
34
Кремль опроверг слова о новой мобилизации в России
32
Путин подписал указ о весеннем призыве в Вооруженные силы
23
Мэр Парижа заявила, что российским олимпийцам не рады в городе