Борца Садулаева не пустили на Олимпиаду за поддержку боев на Украине

Комиссия Объединенного мира борьбы (UWW) не допустила двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева до турнира в Баку, где будут разыгрываться лицензии для участия в Олимпиаде в Париже, из-за нарушений критериев отбора.

Комиссия обнаружила, что Садулаев поддерживает боевые действия на Украине и до сих пор числится в списках российского «Динамо». В сообщении UWW говорится, что эти сведения стали причиной недопуска спортсмена к европейской квалификации на Олимпийские игры в Париже, которая стартует 5 апреля в Баку.

«Решение о соответствии критериям были приняты комиссией на основе подробных отчетов, предоставленных независимой и частной разведкой», — говорится на сайте UWW.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили говорил, что решение по недопуску борца принял именно Международный олимпийский комитет (МОК), в то время как UWW «наоборот, делал все возможное, чтобы Садулаев боролся».

По его словам, благодаря хорошим отношениям с UWW ФСБР удалось в короткие сроки найти замену — и вместо Садулаева в Баку выступит борец Алихан Жабраилов.