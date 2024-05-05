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СМИ узнали, кто заменит Бетербиева в бою против Бивола

Источник:
Sibnet.ru
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Чемпион мира по версиям WBA Super и IBO в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол проведет защиту титула в поединке с представителем Ливии Маликом Зинадом.

О новом сопернике Бивола сообщил телеканал ESPN со ссылкой на министра и председателя Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха.

Поединок состоится 1 июня в Саудовской Аравии. В этот день Бивол должен был встретиться с россиянином Артуром Бетербиевым в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. В субботу, 4 мая стало известно о переносе боя в связи с травмой Бетербиева.

В активе 33-летнего Бивола 22 победы (11 — нокаутом) и ни одного поражения. Зинаду 30 лет, на его счету 22 победы на профессиональном ринге (16 нокаутом), он также не знает поражений.

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