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Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Федерация спортивной борьбы России приняла решение отказаться от поездки на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Париже.

«Объединенный мир борьбы утратил последний шанс на то, что Олимпийские игры — это соревнования сильнейших», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Международный олимпийский комитет в конце февраля 2022 года  выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

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galeon73

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mosquito__2010

Там еще не хватает кадров с видео роликов про бесконечные украинские кладбища, и что бы так фраза на...

physx

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mosquito__2010

Ты бы тебе бы да дабы да кабы чё то ржу слушай