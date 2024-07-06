Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде

Федерация спортивной борьбы России приняла решение отказаться от поездки на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Париже.

«Объединенный мир борьбы утратил последний шанс на то, что Олимпийские игры — это соревнования сильнейших», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Международный олимпийский комитет в конце февраля 2022 года выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.