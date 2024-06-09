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Усик решил сменить весовую категорию

Источник:
«Р-Спорт»
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Украинский боксер Александр Усик заявил, что намерен вернуться в первый тяжелый вес после реванша с британцем Тайсоном Фьюри.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Усиком и Фьюри прошел 18 мая и завершился победой украинца.

«Думаю, возможно, после реванша я сменю свой вес. Я хочу выступать в первом тяжелом весе. Я могу стать абсолютным чемпионом во второй раз. Это мой план», — цитирует РИА Новости Усика.

По его словам, когда он начинает готовиться к тренировочному сбору, ему «каждый раз приходится есть», чтобы набрать вес. «Для меня это тяжело», — отметил боксер.

Усику 37 лет, он ни разу не проигрывал в профессиональной карьере (22 победы). Украинец был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе с 2018 по 2019 год.

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Спорт #Единоборства
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