Россиянин Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Россиянин Дмитрий Бивол победил ливийца Малика Зинада и защитил титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе.

Бой состоялся в Эр-Рияде. Россиянин одержал победу досрочно техническим нокаутом в шестом раунде. Это первая досрочная победа для Бивола за последние шесть лет.

На счету 33-летнего Бивола 23 победы (12 — нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Поражение стало первым в карьере 30-летнего Зинада. На его счету также 22 победы, 17 из которых нокаутом.

Бивол 12 октября проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу с Артуром Бетербиевым.