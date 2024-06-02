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Россиянин Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Источник:
Sibnet.ru
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Россиянин Дмитрий Бивол победил ливийца Малика Зинада и защитил титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе.

Бой состоялся в Эр-Рияде. Россиянин одержал победу досрочно техническим нокаутом в шестом раунде. Это первая досрочная победа для Бивола за последние шесть лет.

На счету 33-летнего Бивола 23 победы (12 — нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Поражение стало первым в карьере 30-летнего Зинада. На его счету также 22 победы, 17 из которых нокаутом.

Бивол 12 октября проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу с Артуром Бетербиевым.

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Спорт #Единоборства
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Топ комментариев

-CIIAPTAK-

Светлая память тебе Настя,не забуду тебя как и Жанну!

userkc

880 километров квадратных это квадрат 30 на 30 километров

matsko25

И Налоги в 22%... Люди новая Нефть!

Asd10

Ну ка, ну ка поподробнее о начале СВО? Очень интересно, что у тебя в кастрюле отложилось?