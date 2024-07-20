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Российская девушка-боец UFC дисквалифицирована за допинг

Источник:
Sibnet.ru
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Российская девушка-боец UFC Ирина Алексеева дисквалифицирована на один год за нарушение антидопинговых правил, передает пресс-служба организации.

В пробе Алексеевой, взятой антидопинговым агентством США (USADA) 21 июня 2023 года, был обнаружен тестостерон экзогенного происхождения. Дисквалификация отсчитывается с 15 октября 2023 года. 15 октября 2024 года она сможет вернуться в октагон.

15 октября 2023 года россиянка провела поединок против британки Мелиссы Диксон. Бой состоялся в рамках турнира UFC Vegas 81. Россиянка проиграла единогласным решением судей по итогам трех раундов.

В смешанных единоборствах Алексеева провела семь поединков, в которых одержала пять побед и потерпела два поражения.

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