Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира WBA

Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 килограмма.

В 12-раундовом поединке, прошедшем в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), он выиграл у британца Линдона Артура единогласным решением судей. Все трое судей отдали победу Биволу — 120:107, 120:107, 120:107, посчитав, что он выиграл все раунды.

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор восхитился победой российского боксера. «Да, восхитительный бой. Без шансов [для Артура]», —цитирует ТАСС ирландца.

В активе 33-летнего Бивола 22 победы (11 нокаутом), ни одного поражения. Он в 11-й раз защитил титул чемпиона мира WBA, которым владеет с 2017 года.