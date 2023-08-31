Правила в сезоне КХЛ 2023/24 серьезно изменились, в лигу вернулся хоккейный клуб «Лада», а «Сибирь» будет играть на новой арене. Между какими клубами развернется битва за плей-офф и станет ли хоккей в России более зрелищным?

Сезон Континентальной хоккейной лиги 2023/24 стартует 1 сентября с традиционной игры финалистов Кубка Гагарина прошлого сезона — ЦСКА и «Ак Барса». Со 2 сентября стартуют матчи регулярного чемпионата.

Главные изменения в плей-офф

Континентальная хоккейная лига и Федерация хоккея России согласовали структуру проведения нового сезона.

Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля. Команды вновь сыграют по 68 матчей. Плей-офф пройдет с 29 февраля по 29 апреля 2024 года.

В календаре запланирована пауза в декабре на проведение Недели Звезд Хоккея и игры сборных.

Первый раунд плей-офф пройдет по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго произойдет деление команд на две группы, по так называемой перекрестной схеме.

В первой группе лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвертой командой Востока, другую пару составят вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой.

Пары второй группы: первая команда Востока против четвертой команды Запада, вторая команда Запада против третьей команды Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде.

«Мы убеждены, что это придаст больший интерес плей-офф. ЦСКА может сыграть с "Ак Барсом", например. Мы не хотели разводить ЦСКА и СКА. Никто не знает, кто будет в полуфинале на следующий год. Интрига будет придавать чемпионату больше интереса», — прокомментировал перекрестный плей-офф президент КХЛ Алексей Морозов изданию «РБ Спорт».

Новые правила для зрелищности

Представители КХЛ ратуют за зрелищность в хоккее. Новые правила призваны ее повысить. Например, касающиеся игры в большинстве.

В случае, если команда начинает период или овертайм в большинстве, то стартовое вбрасывание проводится в зоне атаки этой команды. Это даст команде в большинстве дополнительное преимущество в атаке.

Еще одно значимое новшество — если атакующий игрок в результате воздействия на него со стороны защищающегося хоккеиста сдвигает ворота, после чего шайба пересекает линию, то гол засчитывается.

Под пристальным вниманием

В новом сезоне особое внимание к вернувшейся в лигу «Ладе». Руководство клуба не ставит перед командой грандиозных задач. Для «Лады» этот сезон будет притирочным, а выход в плей-офф — потолком достижений. Скорее всего, тольяттинцы станут той командой, которая позволит другим аутсайдерам подняться в турнирной таблице.

ХК «Сибирь» в новом сезоне впервые будет играть на новой арене. На команде большая ответственность перед болельщиками — теперь собрать полные трибуны будет сложнее (вместимость «Сибирь-Арены» 10,5 тысячи против 7,5 тысячи на старом ЛДС).

Помимо технической стороны, клуб сменил тренерский штаб, и теперь под руководством канадца Дэвида Немировски «Сибирь» планирует играть в атакующий хоккей. Раньше стиль команды больше был ориентирован на игру от обороны, и для клуба это серьезная трансформация.

Открытием сезона может стать ХК «Спартак» с Алексеем Жамновым. В предсезонных матчах он показал интересную игру, в команде наметились крепкие связки. Также неплохие показатели в предсезонке у «Локомотива».

У «Аванграда» приличные изменения в менеджменте. Председатель совета директоров Александр Крылов неожиданно оставил пост. Новое руководство не планирует отступать и нацеливает команду только на победы.

К крепким середнякам по составам можно отнести челябинский «Трактор», московское «Динамо». Меньше надежд на екатеринбургский «Автомобилист», удачно выступивший в прошлом сезоне.

Что касается лидеров лиги, здесь все без изменений: СКА, ЦСКА, «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Металлург» ставят перед собой единственную цель — Кубок Гагарина.