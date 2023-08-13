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До слез Третьяка: в Новосибирске открылась «Сибирь‑Арена»

Автор:
Светлана Бармина, Sibnet.ru
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«Мы строили, строили и наконец достроили», — с долей самоиронии вещает ведущий в костюме Чебурашки. Трибуны громко аплодируют, болельщики снимают все происходящее на смартфоны. В воскресенье, 13 августа, в Новосибирске спортивный праздник — открылась «Сибирь-Арена».
Матч Россия-Белоруссия на открытии «Сибирь-Арены»

Главное событие праздника — матч между юниорскими сборными России и Белоруссии стартовал в 16.30, но задолго до начала коридоры новой арены заполнили гости и болельщики.

«Прекрасно. Очень нравится. Не с чем сравнивать. Грандиозно, тут все красиво, все уютно, все для людей, все по-умному сделано», — делится впечатлениями гость новой арены.

Сегодня на каждом из четырех этажей много активностей: настольный хоккей, автомат с предсказаниями, танцевальная зона, островки для аквагрима, фудкорты, фотозоны. 

Кто-то вовлечен в предложенные развлечения, а кто-то суетливо ищет вход на нужный сектор.

Строительство «Сибирь-Арены» началось в 2019 году, комплекс должны были сдать к Молодежному чемпионату мира по хоккею-2022. Стоимость объекта — 14,4 миллиарда рублей.

В здании заблудиться сложно — везде указатели. Но и разобраться с непривычки, после маленького ЛДС, непросто. Коридоры очень просторные, и, кажется, им нет конца и края. Но зато на каждом этаже в отличие от старого дворца несколько туалетных комнат.

Головокружение и узкие проходы

В 15.40 началось ледовое шоу, поэтому большинство гостей переместилось из коридоров на трибуны. В сектор Е8, который находится на верхнем ярусе, заходит хоккейный тренер с ребятами. «Так высоко, что голова кружится», — говорит он.

Несмотря на боязнь потерять координацию, с верхнего яруса отлично видно площадку. А звук, может быть, даже чрезмерно громкий. Но для атмосферы праздника — самое то.

Открытие «Сибирь-Арены» в Новосибирске

Болельщики занимают места согласно полученным билетам. Трибуна вмещает 10,5 тысячи зрителей, и почти все места заняты. Те, кто приобрел места в глубине ряда, неловко просят пропустить их: проходы очень узкие, и  сидящим приходится вставать и вжиматься в места.

Россия — Белоруссия

После ледового шоу и пафосных речей о важности происходящего на лед выходят юниорские сборные России и Белоруссии. Болельщики смотрят на лед сквозь экраны смартфонов — всем хочется запечатлеть исторический момент.

Перед матчем звучат два гимна — российский и белорусский. Все трибуны встают, ощущая важность момента.

Матч начинается. Удивительная тишина. Слышно лишь щелчки по шайбе. Спустя почти две минуты с трибун раздается одинокое «Россия! Россия!». Вскоре болельщики оживают, и сборные играют уже под гул трибун.

Матч Россия-Белоруссия на открытии «Сибирь-Арены» в Новосибирске

Еще больше оживились гости после первой шайбы России. Но на этом радость хоккейных болельщиков закончилась, «красные» начали пропускать шайбу за шайбой. Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу белорусов.

«Ребенок родился трудно»

Несмотря на горечь поражения, новосибирцы довольны. Выходящие с игры делятся впечатлениями не столько от игры, сколько от праздника в целом.

«Арена великолепная, видно, что старались. Если бы не те события, которые произошли, мы бы на "ура" приняли молодежный чемпионат мира. Под большим впечатлением от всего, что здесь происходит», — делится впечатлениями молодой человек с флагом России на щеке.

Радуются открытию арены не только новосибирцы. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, стоявший у истоков принятия решения о строительстве арены, не сдержал слез.

Президент ФХР Владислав Третьяк на открытии «Сибирь-Арены» в Новосибирске

«Слава богу, ребенок трудно родился, но родился. Я вот прямо сидел, у меня слезы на глазах были, потому что я говорил: "Ну, когда будет новый стадион?" Сибирь заслуживает такого прекрасного подарка», — сказал Третьяк.

Арена достается новосибирцам

Губернатор региона Андрей Травников с гордостью рассказывает о том, что спортивный проект все же получилось реализовать.

«Итог замечательный — процесс был сложный. Наверное, все трудности, которые произошли за последние четыре года, они все повлияли на ход строительства. Тем не менее, все преодолели, замечательный праздник для болельщиков, для спортсменов. Арена достается жителям Новосибирска», — говорит он.

«Сибирь-Арена» стала новым домом для ХК «Сибирь». Уже в сентябре здесь пройдут первые игры нового сезона КХЛ. Тогда же станет понятно, оправдает ли масштаб арены ожидания и будут ли трибуны на играх «Сибири» также полны, как в день открытия.

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Asd10

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GammiPluh

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