Дополнительный транспорт пустят в день открытия к «Сибирь‑Арене»

Мэрия Новосибирска пустит в день открытия ледовой «Сибирь-Арены» 13 августа дополнительные автобусы.

В воскресенье, 13 августа состоится торжественная церемония открытия многофункциональной ледовой арены «Сибирь – Арена». Церемония открытия в «Сибирь-Арене» начнется в 15.40 красочным шоу, а затем состоится выставочный матч по хоккею между сборными командами России (U18) и Республики Беларусь (U18).

В завершении праздника, в 21.00 для гостей арены пройдет концерт приглашенных артистов — DJ SMAHS и певицы из Белоруссии Жанет.

Добраться до «Сибирь-Арены», находящейся на улице Немировича-Данченко, 160, можно на машине, автобусе до остановки «М. Спортивная», дойти пешком от станции метро «Студенческая». Новую станцию метро «Спортивная», которую возводили специально для удобства зрителей арены, еще не открыли.

Через остановочный пункт «М. Спортивная», расположенный на дамбе Октябрьского моста, будут курсировать автобусы по маршрутам: «М. Спортивная» – М. «Речной вокзал» и «М. «Спортивная» – М. «Площадь Маркса». Дополнительный транспорт будет работать с 18.20 до 19.20 и с 20.30 до 21.30.