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Билеты на открытие «Сибирь‑Арены» еще можно получить бесплатно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил, что бесплатные билеты на матч-открытие «Сибирь-Арены» можно получить, участвуя в розыгрышах и спортивных мероприятиях.

«Видя такой небывалый ажиотаж, хочу сообщить, что бесплатные билеты можно получить, участвуя в розыгрышах в соцсетях "Сибирь-Арены" и наших информационных партнеров, также в субботу в рамках дня физкультурника, участвуя в конкурсах, можно выиграть бесплатные билеты», — сказал Ахапов.

Бесплатные билеты выложили в Сеть в 13 часов 10 августа. Но сайт сломался, и заполучить билеты новосибирцы смогли только поздним вечером. В итоге, по словам Ахапова, всебилеты разобрализа 10-15 минут.

Открытие «Сибирь-Арены» состоится в воскресенье, 13 августа. Главное мероприятие — матч юниорских сборных России и Белоруссии в 16.30.

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Спорт #Хоккей #Спортобъекты #Новосибирск
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Топ комментариев

Asd10

А где натовцы зачищали траншеи, теоретический танкист??)))

Asd10

Штоб тебе твой флуд медом не казался.

PA3OPBY

Они не вкурсе за вилы, одни только за швабры, а другие за вазелин!

mosquito__2010

Интересно, до них уже дошло что им вилы ?