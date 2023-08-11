Билеты на открытие «Сибирь‑Арены» еще можно получить бесплатно

Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил, что бесплатные билеты на матч-открытие «Сибирь-Арены» можно получить, участвуя в розыгрышах и спортивных мероприятиях.

«Видя такой небывалый ажиотаж, хочу сообщить, что бесплатные билеты можно получить, участвуя в розыгрышах в соцсетях "Сибирь-Арены" и наших информационных партнеров, также в субботу в рамках дня физкультурника, участвуя в конкурсах, можно выиграть бесплатные билеты», — сказал Ахапов.

Бесплатные билеты выложили в Сеть в 13 часов 10 августа. Но сайт сломался, и заполучить билеты новосибирцы смогли только поздним вечером. В итоге, по словам Ахапова, всебилеты разобрализа 10-15 минут.

Открытие «Сибирь-Арены» состоится в воскресенье, 13 августа. Главное мероприятие — матч юниорских сборных России и Белоруссии в 16.30.