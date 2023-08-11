Новосибирцы «подрались» из‑за билетов в «Сибирь‑Арену»

Бесплатные билеты на открытие «Сибирь-Арены» разобрали за час, многие не успели приобрести проход на мероприятие и устроили скандал в Сети.

Билеты на открытие «Сибирь-Арены» должны были выложить в Сеть в 13 часов 10 августа. Но в это время сайт сломался. Починка заняла 8,5 часов, сообщается в группе ГАУ НСО "Арена" во «ВКонтакте».

В итоге билеты стали доступны для приобретения в 23.30, а в 00.32 в группе появилось сообщение: «Билетов больше нет».

Те, кто не успел приобрести проход на спортивное событие, оставил возмущенные комментарии в соцсети. В основном пользователи Сети пожаловались, что получить билет через мобильную версию сайта было невозможно и что при бронировании места сайт сильно зависал.

Те, кто получил билеты, встали на сторону организаторов мероприятия. Они согласились, что купить билеты было не просто, но все-таки возможно. Нужно было просто проявить терпение и понимание к ситуации в целом.

Открытие «Сибирь-Арены» состоится 13 августа с 12 часов до позднего вечера. В программе выступление танцевальных и шоу-коллективов, кавер-групп, аниматоров, розыгрыши билетов на матч-открытие и многое другое.

Главное событие — матч юниорских сборных России и Белоруссии. Он начнется в 16.30. Для тех, кому не досталось билетов на матч, будет организована онлайн-трансляция на большом экране арены.

Вечером, в 21.00 для гостей «Сибирь-Арены» выступят приглашенные артисты — DJ Smash и белорусская певица Жанет.