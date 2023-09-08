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Первая домашняя игра «Сибири» вскрыла проблемы новой арены

Источник:
Sibnet.ru
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Открытие
Фото: © Sibnet.ru

Первая домашняя игра ХК «Сибирь» на новой ледовой арене прошла в четверг, 7 сентября. Болельщики после матча оставили в соцсетях множество комментариев на тему неудобства и проблем в многофункциональной «Сибирь-Арене».

Матч между «Сибирью» и казахстанским «Барысом» начался с пафосной речи губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Глава региона в очередной раз отметил, что открытие «Сибирь-Арены» — грандиозное событие для Новосибирска и хоккейных болельщиков.

Многие новосибирцы не раздели мнение Травникова, потому что нашли массу недоработок. Одной из главных жалоб болельщиков стала парковка, с которой невозможно было выехать из-за образовавшейся пробки.

Как добраться на «Сибирь-Арену»

Также новосибирцы разочаровались в организации питания: еда на фудкортах им показалась недостаточно вкусной и слишком дорогой в отличие от той, что продавалась в старом ЛДС. Одни заскучали по фирменной шаурме «Сибири», другие расстроились из-за недостатка мусорных контейнеров в зоне фудкорта.

На старом ЛДС организацией питания и всей внутренней и внешней инфраструктурой занималось руководство «Сибири». На новой арене это прерогатива администрации.

Матч «Сибирь» — «Барыс» завершился победой новосибирцев в буллитной серии, победный гол на счету у Тейлора Бека. Следующая игра домашней серии пройдет в субботу, 9 сентября, с екатеринбургским «Автомобилистом», а завершится серия матчем с хабаровским «Амуром» 13 сентября.

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Сибирь #Новосибирск #Хоккей #Спортобъекты
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Топ комментариев

-Керя-

Зато в Турцию зерно бесплатно а там следы теряются...

VALGOR

Еще раз доказывает, что без западной помощи они ничего не могут, закончится помощь и тут же война кончится...

ball-n-wall

Та же тема - усидеть на двух стульях..

GammiPluh

Повелся на пряники, а выяснилось когда кидаешь Россию тебя больше защищать ни кто не хочет