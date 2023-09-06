Представлена схема проезда к «Сибирь‑Арене» в дни матчей

Хоккейный клуб «Сибирь» представил болельщикам схему проезда на «Сибирь-Арену» в дни домашних матчей.

Приехать на арену можно будет только на общественном транспорте или личном авто. А для отъезда с матча организовали дополнительный транспорт.

На общественном транспорте можно доехать маршрутами, следующими по дамбе Октябрьского моста через остановку «М. Спортивная»: автобусами № 5, 6, 28, 39, 44, троллейбусами № 7 и 8; маршрутными такси № 18 и 63. Количество единиц транспорта будет увеличено.

По окончании матча, к 22:00 будет организовано круговое движение шаттлов от «М. Спортивная» до станций метрополитена «Речной вокзал» и «Площадь Маркса».

Фото: © ГАУ НСО "Арена"

Работа метро в дни проведения матча будет организована с выводом дополнительных составов для уменьшения интервалов движения.

Для тех, кто приедет на «Сибирь-Арену» на личном транспорте, парковки будут бесплатными.