Ужасный гололед возле «Сибирь‑Арены» объяснили недоговоренностью

Болельщики ХК «Сибирь» пожаловались на сильный гололед возле «Сибирь-Арены» в день матча с «Нефтехимиком» в субботу, 25 декабря. В Минспорта региона рассказали, почему так произошло.

В день игры «Сибири» с «Нефтехимиком» были проданы все билеты и на «Сибирь-Арену» приехали 10,5 тысячи человек. До входа в здание всем им пришлось пройтись по настоящему катку, а это больше 100 метров.

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Ответственность за территорию возле арены поделена между «Сибирь-Ареной» и мэрией Новосибирска, но нигде объяснить причины неустраненного гололеда не смогли. Ситуацию прояснили в Минспорта.

«Учитывая нестабильные погодные условия, нескоординированность между двумя этими службами произошла. Действительно были жалобы болельщиков на гололед. Сегодня будет посыпан песок, поэтому болельщикам будет более комфортно. Будут подстраиваться под погодные условия», — сказал Sibnet.ru пресс-секретарь министерства.