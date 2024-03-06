Строительство омской «G-Drive Арены» показали в Сети

Проектировщики, архитекторы, инженеры и строители рассказали, как возводилась «G-Drive Арена» в Омске.

В Сети появились подробности строительства и интересные факты о комплексе, которые представили в проекте «Воплощение энергии». Он также стал частью поддержки «Авангарда» в плей-офф КХЛ.

«G-Drive Арена» для Омска

Комплекс начали возводить в 2020 году на месте старого стадиона, который пришел в негодность. Суммарные инвестиции в проект составили 12 миллиардов рублей.

Площадь новой арены – 64 тысячи квадратных метра, высота – 40 метров. Комплекс вмещает 12 тысяч болельщиков.

«G-Drive Арена» стала домашней для хоккейного клуба «Авангард», которому, пока шло строительство, пришлось несколько сезонов базироваться в Балашихе. Уже в октябре 2022 года «Авангард» вернулся в Омск на радость болельщикам. В тот же сезон омская команда дошла до финала Восточной конференции.

медиакуб в «G-Drive Арене» Фото: © команда проекта «Воплощение энергии»

Вместе с ареной в город вернулся не только большой хоккей. Технологичная многофункциональная «G-Drive Арена» принимает самые разные массовые мероприятия – от концертов поп-звезд до чемпионатов ММА. Сегодня это одна из ключевых достопримечательностей Омска и повод для гордости.

Интересные факты об арене

В проекте «Воплощении энергии» специалисты рассказали, как задумывался технологичный проект и как сейчас работает арена.

Например, экран «G-Drive Арены» сплетен из светодиодных нитей-ламелей общей длиной 28 километров и пропускает с улицы 60% света.

«Это современная архитектура. Она выполнена в стилистике и изложена современным архитектурным языком. Большое, стремительное движение, которое заложено в таких главных рисующих линиях фасадов», — поделился главный архитектор «G-Drive Арены» Владислав Валовень.

Внутри «G-Drive Арены» есть эскалатор, для маломобильных зрителей создана безбарьерная среда и выделен специальный ряд на 120 мест. Также для самых юных посетителей есть детская комната, игровые площадки, пеленальные помещения.

За первый год новая арена приняла около 800 тысяч посетителей и более 100 мероприятий.