Дзюба сравнил себя с прекрасным цветком

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, с чем связана его высокая результативность после перехода в московский клуб.

«Все зависит от магии команды. У нас потрясающий тренер и фантастические игроки. Когда прекрасный цветок попадает в ухоженный сад, то начинает цвести», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Дзюба после ухода из «Зенита» долго не мог определиться с клубом. Он перешел в турецкий «Адана Демиспор», но игра в нем не задалась. Футболист участвовал в пяти матчах, в которых отметился только одним забитым мячом.

В зимнее трансферное окно форвард пришел в «Локомотив». В прошедшем сезоне РПЛ он провел 11 матчей, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Контракт, изначально подписанный на сезон, продлен. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Дзюбы составляет 4 миллиона евро.