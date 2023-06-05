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Дзюба сравнил себя с прекрасным цветком

Источник:
Sibnet.ru
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба
Фото: © ФК «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, с чем связана его высокая результативность после перехода в московский клуб.

«Все зависит от магии команды. У нас потрясающий тренер и фантастические игроки. Когда прекрасный цветок попадает в ухоженный сад, то начинает цвести», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Дзюба после ухода из «Зенита» долго не мог определиться с клубом. Он перешел в турецкий «Адана Демиспор», но игра в нем не задалась. Футболист участвовал в пяти матчах, в которых отметился только одним забитым мячом.

В зимнее трансферное окно форвард пришел в «Локомотив». В прошедшем сезоне РПЛ он провел 11 матчей, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Контракт, изначально подписанный на сезон, продлен. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Дзюбы составляет 4 миллиона евро.

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