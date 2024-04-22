Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива

Эпоха ископаемого топлива завершается, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с норвежским премьер-министром.

«Конечно, всем нам ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов», — сказал Шольц.

По словам политика, новые условия означают для Норвегии возможность стать крупным поставщиком экологически чистой энергии — ветра и гидроэнергетики.

Канцлер Германии также выразил благодарность норвежской стороне за обеспечение страны газом после завершения российских поставок на фоне военной операции на Украине.

Берлину удалось «за несколько месяцев стать полностью независимым от российской энергетики», подчеркнул Шольц. По его словам, Норвегия останется крупнейшим поставщиком газа для страны.