Палата представителей США одобрила выделение Украине $61 млрд

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты о помощи Украине в размере 60,64 миллиарда долларов.

За законопроект о помощи Украине проголосовали 311 конгрессменов, против выступили 114. Теперь документ должен одобрить Сенат Конгресса, после чего он поступит на подпись президенту Джо Байдену.

Из указанной суммы 9,65 миллиарда долларов пойдет на невоенную помощь — поддержку бюджета Украины, содействие экономики, продовольственную и ядерную безопасность.

На военную помощь пойдет 50,43 миллиарда долларов. Почти 20 миллиардов останутся в США. Их направят на пополнение американских запасов оружия взамен того, что ранее уже было поставлено Украине со складов Пентагона.

13,77 миллиарда пойдет на заказы на производство вооружений для Киева в США по программе USAI, 14,8 миллиарда — на «военную подготовку, обмен разведданными, усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования».

Таким образом, непосредственно на закупку вооружений Украине пойдет 13,77 миллиарда долларов. Помощь выделяется на 2024-2025 годы.