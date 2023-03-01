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Стартует плей-офф чемпионата КХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал КХЛ

Первые игры плей-офф чемпионата КХЛ в сезоне 2022/23 стартуют в среду, 1 марта. В этот день пройдет четыре матча, по два из Восточной и Западной конференции.

Плей-офф 2023 года откроют лидеры конференций СКА, «Локомотив», «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Расписание матчей на 1 марта:

«Салават Юлаев» — «Адмирал» (19.00 мск)
СКА — «Динамо Мн» (19.30 мск)
«Локомотив» — «Витязь» (19.30 мск)
«Ак Барс» — «Нефтехимик» (19.30 мск)

В плей-офф команды играют до четырех побед. Максимальное число игр в серии — семь. Остальные команды-участницы 1/8 финала начнут серии со 2 марта.

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Топ комментариев

Alhazred

#1272 "В пресс-службу поступают вопросы по поводу «сотен тысяч погибших» из предыдущего комментария....

mosquito__2010

У хохла одна забава. Поднастрать и помереть. ( хохол = бандеровец )

pepelmetal

Со вторым они успешнее справляются

Danilon

Конечно не до выборов ! Тут такая череда побед и успехов пошла, что ходи оглядывайся.