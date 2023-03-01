Стартует плей-офф чемпионата КХЛ

Первые игры плей-офф чемпионата КХЛ в сезоне 2022/23 стартуют в среду, 1 марта. В этот день пройдет четыре матча, по два из Восточной и Западной конференции.

Плей-офф 2023 года откроют лидеры конференций СКА, «Локомотив», «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Расписание матчей на 1 марта:

«Салават Юлаев» — «Адмирал» (19.00 мск)

СКА — «Динамо Мн» (19.30 мск)

«Локомотив» — «Витязь» (19.30 мск)

«Ак Барс» — «Нефтехимик» (19.30 мск)

В плей-офф команды играют до четырех побед. Максимальное число игр в серии — семь. Остальные команды-участницы 1/8 финала начнут серии со 2 марта.