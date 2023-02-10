НАВЕРХ

Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук при угрозе жизни

Источник:
Sibnet.ru
216 0
Фото: © соцсети Романа Костомарова

Российский фигурист, олимпийский чемпион Турина-2006 Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук в случае угрозы его жизни.

Врачи ампутируют спортсмену пальцы рук, если не смогут восстановить кровоснабжение, и некроз будет угрожать жизни Космомарова. Все пальцы на руках почернели и неактивны, пишет телеграм-канал 112 со ссылкой на источники. Примерно ту же информацию — о вероятной ампутации — передают «Известия».

Состояние фигуриста оценивается как крайне тяжелое. Он в сознании, но по-прежнему находится на аппарате ИВЛ.

Костомарову ампутировали стопы 7 февраля. В СМИ разнится информация: одни пишут, что спортсмен лишился обеих стоп, другие — что на одной ноге удалены часть пятки и пальцы, а на другой зачищен некроз, но именно эту стопу будут ампутировать по кость.

Фигурист попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Две недели он провел на аппарате ЭКМО. На фоне воспалительного процесса развился некроз.

Еще по теме
Врач объяснила ампутирование стоп Костомарова после пневмонии
Реформа ГТО: как изменятся правила сдачи на знак отличия
Фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Роману Костомарову грозит ампутация ноги
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Олимпийский комитет США выступил за участие России в Олимпиаде‑2024
13.12.2022 09:35
info.sibnet.ru
Беспорядки на стадионе в Индонезии привели к гибели 174 человек
02.10.2022 15:56
info.sibnet.ru
Глава МОК обозначил условие возвращения россиян
01.10.2022 13:40
info.sibnet.ru
Раскрыта связь между занятием спортом и интересом к сексу
18.09.2022 18:03
Девушка дня
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

ball-n-wall

Черчиль называл Польшу гиеной. Так и есть, долбаные паны..

GammiPluh

как сказал один ирландский парень: Конец России хотели бы увидеть многие, но пока его удается только...

Удавиков

англичашки от поляков недалеко ушли

GammiPluh

Он хочет уничтожить Россию, а ты тут понимаешь о чем он - ты мерзость