Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук при угрозе жизни

Российский фигурист, олимпийский чемпион Турина-2006 Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук в случае угрозы его жизни.
Врачи ампутируют спортсмену пальцы рук, если не смогут восстановить кровоснабжение, и некроз будет угрожать жизни Космомарова. Все пальцы на руках почернели и неактивны, пишет телеграм-канал 112 со ссылкой на источники. Примерно ту же информацию — о вероятной ампутации — передают «Известия».
Состояние фигуриста оценивается как крайне тяжелое. Он в сознании, но по-прежнему находится на аппарате ИВЛ.
Костомарову ампутировали стопы 7 февраля. В СМИ разнится информация: одни пишут, что спортсмен лишился обеих стоп, другие — что на одной ноге удалены часть пятки и пальцы, а на другой зачищен некроз, но именно эту стопу будут ампутировать по кость.
Фигурист попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Две недели он провел на аппарате ЭКМО. На фоне воспалительного процесса развился некроз.
ball-n-wallЧерчиль называл Польшу гиеной. Так и есть, долбаные паны..
GammiPluhкак сказал один ирландский парень: Конец России хотели бы увидеть многие, но пока его удается только...
Удавиковангличашки от поляков недалеко ушли
GammiPluhОн хочет уничтожить Россию, а ты тут понимаешь о чем он - ты мерзость