Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук при угрозе жизни

Российский фигурист, олимпийский чемпион Турина-2006 Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук в случае угрозы его жизни.

Врачи ампутируют спортсмену пальцы рук, если не смогут восстановить кровоснабжение, и некроз будет угрожать жизни Космомарова. Все пальцы на руках почернели и неактивны, пишет телеграм-канал 112 со ссылкой на источники. Примерно ту же информацию — о вероятной ампутации — передают «Известия».

Состояние фигуриста оценивается как крайне тяжелое. Он в сознании, но по-прежнему находится на аппарате ИВЛ.

Костомарову ампутировали стопы 7 февраля. В СМИ разнится информация: одни пишут, что спортсмен лишился обеих стоп, другие — что на одной ноге удалены часть пятки и пальцы, а на другой зачищен некроз, но именно эту стопу будут ампутировать по кость.

Фигурист попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Две недели он провел на аппарате ЭКМО. На фоне воспалительного процесса развился некроз.