Выступающая за Грузию российская фигуристка стала чемпионкой Европы

Чемпионат Европы по фигурному катанию завершился в Финляндии — золотую медаль завоевала бывшая россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию.

Губанова набрала по итогам двух программ 199,91 балла. Второй стала Луна Хендрикс из Бельгии, на третьем месте оказалась представительница Швейцарии Кимми Репонд.

Впервые за десять лет победительницей чемпионата Европы стала фигуристка, не представляющая Россию. В 2013 году золото завоевала Каролина Костнер из Италии.

Российские спортсменки отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Однако Губанова тренируется у Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге.