Матчи сборной России вызвали желание хорошо выспаться

Сборная России по футболу не смогла забить голы и обыграть Узбекистан в товарищеском матче, аналогично завершилась и встреча с Таджикистаном. Команду обвинили в непрофессионализме и в том, что под такие матчи можно хорошо выспаться.

Матч между сборными России и Узбекистана прошел в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» и завершился безголевой ничьей 0:0. Тот же результат подопечные Валерия Карпина показали в игре с Таджикистаном. А в конце сентября победили сборную Киргизии — 2:1.

«Товарищеские матчи сборной России закончились просто никак. Без мотивации на футбольное поле выходить не надо. Так понимаю, это связано с окончанием сезона: у всех куплены путевки, не хотят травм. Нет скоростей, нет желания обострять. Я считаю, это непрофессиональное отношение к делу. Нельзя сказать, чтобы кто-то носился, бился. Стоячее болото!» — заявил «Спорт-Экспрессу» футбольный тренер Сергей Силкин.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков признался Sport24, что под товарищеские матчи сборной можно хорошо выспаться, и он не получил удовольствия от такой игры. По его мнению, игра неказистая, потому что в команде много дебютантов.

Бывший футболист «Пахтакора» и «Спартака» Валерий Кечинов считает, что результаты матча говорят о том, что уровень чемпионата стремительно падает без еврокубков. «Мы не можем уже обыграть Таджикистан и Узбекистан, еле-еле выиграли Киргизию», — отметил он.