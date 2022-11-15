Российские чиновники поедут на ЧМ‑2022 в отличие от футболистов

Российские чиновники официально поедут на чемпионат мира по футболу в Катаре. У российских футболистов был шанс участвовать в мундиале, но началась спецоперация на Украине.

Российскую делегацию на ЧМ-2022 возглавит помощник президента РФ Игорь Левитин, сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. За титул будут бороться 32 национальные сборные.

Сборная России могла пробиться в финальную часть чемпионата напрямую, если бы вничью сыграла с Хорватией, но из-за автогола Федора Кудряшова матч закончился со счетом 1:0 не в пользу подопечных Валерия Карпина.

Команду ждал стыковой матч с Польшей, но началась спецоперация на Украине. ФИФА и УЕФА исключили сборную Россию из всех международных турниров.