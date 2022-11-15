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Российские чиновники поедут на ЧМ‑2022 в отличие от футболистов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Purga Torrre123 / CC BY-SA 3.0

Российские чиновники официально поедут на чемпионат мира по футболу в Катаре. У российских футболистов был шанс участвовать в мундиале, но началась спецоперация на Украине.

Российскую делегацию на ЧМ-2022 возглавит помощник президента РФ Игорь Левитин, сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. За титул будут бороться 32 национальные сборные.

Сборная России могла пробиться в финальную часть чемпионата напрямую, если бы вничью сыграла с Хорватией, но из-за автогола Федора Кудряшова матч закончился со счетом 1:0 не в пользу подопечных Валерия Карпина.

Команду ждал стыковой матч с Польшей, но началась спецоперация на Украине. ФИФА и УЕФА исключили сборную Россию из всех международных турниров.

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Топ комментариев

GammiPluh

Резолюция на то и резолюция, она ничего не стоит как документ

Asd10

Ну а жути нагнать для повышения читабельности? Ты уж прям модераторам и вздохнуть не даёшь, каптернамус...)))

serioga08

Случается орлам и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться!

sib_man9

ну вот всех расстроил , там уже кошели из кастрюль согнули ))