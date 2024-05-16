Футболистов красноярского «Енисея» обвинили в избиении отдыхающих

Драка с участием игроков футбольного клуба «Енисей» произошла на одной из баз отдыха, полиция организовала проверку.

Компания отдыхающих на базе «Зеленка» пожаловалось на футболистов, у которых слишком громко играла музыка.

«К нам подошел футболист “Енисея” Владимир Хозин со словами: “ну че, крысеныши”, начал оскорблять мою маму, за что получил в ответ. Второй футболист Вячеслав Бардыбахин налетел со спины с кулаками на моего отчима. Отчим его оттолкнул, после чего получил от Бардыбахина повреждения средней тяжести. Далее нападающий Андрей Окладников сыпал угрозы, что найдет и бошки у всех полетят», — передает слова участников конфликта Baza.

Драку снимала на видео одна из женщин, обвинивших футболистов в нападении. Но другие гости базы заявили, что игроков спровоцировали.

«Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как, похоже, было. Ребята также отдыхали семьями после игры, и их спровоцировали», — прокомментировал «Чемпионату» генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев.

Драка произошла 13 мая. Краевое МВД устанавливает все обстоятельства произошедшего.

«Независимо от ее (проверки) результатов клуб примет меры для недопущения подобных ситуаций в будущем. Всем игрокам, тренерскому и административному составу следует помнить, что представляют они наш регион — Красноярский край», — говорится в официальном заявлении «Енисея».