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Роналду установил новый футбольный рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Футболист сборной Португалии и «Ан-Насра» Криштиану Роналду стал новым рекордсменом чемпионата Саудовской Аравии.

В матче 32-го тура против «Аль-Хиляля» 39-летний Роналду отметился голевой передачей. На счету португальского нападающего стало 33 гола и 11 передач в текущем сезоне.

Тем самым он побил рекорд марокканца Абдерразака Хамдаллы для чемпионата Саудовской Аравии, у которого в сезоне 2018/19 было 43 результативных действия в составе «Ан-Насра».

У Роналду остаются шансы улучшить новый рекорд — в чемпионате Саудовской Аравии до конца сезона команды проведут еще два тура. Контракт португальца с «Ан-Насром» действует до 2025 года.

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