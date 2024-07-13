Игрок «Спартака» получил 557 штрафов за нарушение ПДД

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев получил 557 штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Общая сумма штрафов Соболева за нарушение ПДД составляет 547 тысяч рублей, пишет телеграм-канал Mash. Отмечается, что футболиста стабильно штрафуют раз в два дня, а его «любимое» нарушение — превышение скорости.

В частности, за три последних года нападающей столичного футбольного клуба превысил скорость 450 раз, при этом шесть штрафов были выписаны за превышение скорости на 80 километров в час.

11 июня стало известно, что форвард «Спартака» был оштрафован за тонировку своего «Мерседеса» с номерами 007. Сотрудники ГИБДД выписали штраф в 500 рублей 2 июля, когда Соболев катался по Воробьевым горам.