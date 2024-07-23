Вратарю футбольной сборной России разбили лицо

Вратаря сборной России и французского «ПСЖ» Матвея Сафонова заметили возле базы парижан с разбитым лицом.

Видео с голкипером, который дает автографы болельщикам, опубликовал телеграм-канал Mash. На кадрах заметно, что на игроке порвана футболка, а его левое веко зашито. При этом подробности пока неизвестны.

«Каким образом у Сафонова появилась сечка на левой брови — подрался или врезался в штангу на тренировке спустя месяц после трансфера в Пари Сен-Жермен, — остается только догадываться», — говорится в сообщении.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова 14 июня. Его предыдущая команда — «Краснодар», за переход голкипера она получила около 20 миллионов долларов.