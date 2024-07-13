Финал Евро-2024: прогноз на игру Англии и Испании

Сборные Англии и Испании сыграют в финале чемпионата Европы по футболу 2024 года. «Львы» впервые могут стать победителями турнира, а «красная фурия» — установить рекорд, четыре раза завоевав титул сильнейшей команды в Старом Свете.

Англичане ни разу не становились победителями Евро. Команда участвовала в 10 из 16 турниров, начиная с 1968 года. Лучшим результатом сборной стал выход в полуфинал в 1968, 1996 и 2020 годах. В последний раз Англия проиграла в решающем матче итальянцам в серии пенальти.

Испания — трехкратный чемпион Европы. Команда выигрывала титулы в 1964, 2008 и 2012 годах. Она стала первой сборной, защитившей чемпионский титул.

Матч состоится 14 июля на берлинском «Олимпиаштадионе» — самой вместительной арене турнира, рассчитанной на 71 тысячу зрителей.

Начало — в 22.00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Путь в финал

На групповом этапе Англия победила Сербию (1:0), сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). Несмотря на невзрачную игру, она вышла в плей-офф с первого места. Во всех трех матчах эпизодически проявляли себя главные звезды: Джуд Беллингем, Гарри Кейн и Фил Фоден.

Беллингем невероятным голом в падении через себя спас команду в матче 1/8 финала против Словакии, а Кейн забил победный мяч. В четвертьфинале со Швейцарией англичанам вновь пришлось отыгрываться, а затем пройти через серию пенальти, которую они выполнили безупречно.

В полуфинале Англия играла с Нидерландами и вырвала победу в компенсированное время. Решающий мяч забил Олли Уоткинс.

Испанцы начали Евро-2024 безупречно. В группе они победили Хорватию (3:0), Италию (1:0), Албанию (1:0) и стали единственной командой, которая не пропустила ни одного гола.

В 1/8 финала Испания раскатала Грузию (4:1). В четвертьфинале выбила Германию, считавшуюся главным фаворитом турнира.

В полуфинале «красная фурия» прошла сильную Францию (2:1). Один из голов забил самый юный футболист в истории Евро 16-летний Ламин Ямаль.

Шансы на победу

Суперкомпьютер статической компании Opta назвал сборную Испании фаворитом турнира, оценив вероятность победы команды в 57,3%. Победа англичан оценивается в 42,7%.

Букмекеры тоже считают, что больше шансов победить у испанцев. На их успех в основное время принимают ставку с коэффициентом 2.50, это примерно 39% вероятности. Шансы англичан оценили в 3.60 (приблизительно 27%).

«Предпочтительнее с точки зрения творческого порыва испанская сборная. Игра этой команды более выстроена, более продуктивна, и, я бы даже сказал, для гурманов более смотрибельна. Но если говорить о конечном результате, у этой команды наиболее выстроены групповые взаимодействия. В эти взаимодействия вкладывается прежде всего хорошее игровое умение и скорость», — оценил финал Евро-2024 бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в разговоре с «Лентой.ру».

Специалист назвал команду Англии тяжеловесной. Он сомневается, что индивидуальное мастерство ее отдельных футболистов смогут конкурировать с реализаций командных моментов Испанией.