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Роналду показал пресс лучше, чем у 16‑летнего сына

Источник:
Sibnet.ru
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Португальский футболист Криштиану Роналду опубликовал фото с 16-летним Криштиану Роналду-младшим, показав кубики на прессе лучше, чем у сына.

Роналду и его сын сфотографировались на пляже, демонстрируя рельефные тела. При этом 41-летний спортсмен находится в более спортивной форме.

Криштиану Роналду и его сын Криштиану Роналду-младший
Фото: © @cristiano

«Я тренирую пресс четыре-пять раз в неделю, минимальное количество скручиваний – 200-300. Не надо делать слишком много, иначе есть риск получить грыжу или проблемы с межпозвоночными дисками», — рассказывал Роналду несколько лет назад.

Криштиану-младший — первенец Роналду, имя его матери неизвестно. Мальчика с 2016 года воспитывает возлюбленная футболиста, модель Джорджина Родригес.

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