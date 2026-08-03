Роналду показал пресс лучше, чем у 16‑летнего сына

Португальский футболист Криштиану Роналду опубликовал фото с 16-летним Криштиану Роналду-младшим, показав кубики на прессе лучше, чем у сына.

Роналду и его сын сфотографировались на пляже, демонстрируя рельефные тела. При этом 41-летний спортсмен находится в более спортивной форме.

Фото: © @cristiano

«Я тренирую пресс четыре-пять раз в неделю, минимальное количество скручиваний – 200-300. Не надо делать слишком много, иначе есть риск получить грыжу или проблемы с межпозвоночными дисками», — рассказывал Роналду несколько лет назад.

Криштиану-младший — первенец Роналду, имя его матери неизвестно. Мальчика с 2016 года воспитывает возлюбленная футболиста, модель Джорджина Родригес.