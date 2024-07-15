Сборная Испании по футболу стала чемпионом Европы

Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года, в решающем матче испанцы одолели команду Англии.

Финал на стадионе «Олимпийский» в Берлине завершился со счетом 2:1 в пользу испанцев. Первый мяч на 47-й минуте забил испанский полузащитник Нико Уильямс. На 73-й минуте счет сравнял вышедший на замену хавбек Коул Палмер.

Полузащитник Микель Ойарсабаль в быстрой контратаке на 86-й минуте забил победный гол. Англия на последних минутах могла отыграться, однако мяч из ворот вынес полузащитник Дани Ольмо.

Испания стала четырехкратным чемпионом Европы. Это новый рекорд, испанцы обошли немцев, у которых было три европейских трофея. Сборная Англии ни разу не становилась победителем чемпионата Европы.