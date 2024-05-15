Мамаев перестал материться

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев рассказал, что отказался от мата, без него он становится чище и мудрее.

«Только в очень редких случаях — вылетает иногда, но мата в моей речи нет. Может, только один процент. И я считаю, что так правильно. Хотя раньше матерился и не обращал на это внимания», — сказал Мамаев в интервью «Чемпионату».

По мнению футболиста, без мата он становиться чище и мудрее. «Был период, когда я пошел чуть-чуть не туда из-за переизбытка вседозволенности и денег, но это все нужно было пройти, чтобы осознать», — поделился Мамаев.

Полузащитник выступал за сборную страны с 2010 по 2016 годы, сыграв 15 матчей. Представлял несколько клубов, с ЦСКА становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. Завершил карьеру в 2021 году.

В 2018 году вместе с другом-футболистом Александром Кокориным устроил пьяную драку в центре Москвы. Спортсмены были осуждены и провели за решеткой практически год. В 2023 году Мамаев участвовал и победил в реалити-шоу «Выжить в Дубае» на телеканале «ТНТ».