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Мамаев рассказал о победе в шоу «Выжить в Дубае»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Выжить в Дубае»

Победитель первого сезона шоу «Выжить в Дубае» Павел Мамаев считает, что никто из народной команды не был достоин победы.

«Достойны победы были исключительно представители нашей команды (команды звезд). Какое бы место они (представители народной команды) не заняли, они проиграли, выиграли мы», — сказал Мамаев в «Шоу Воли».

Бывший футболист считает, что все участники народной команды вели себя недостойно. Вместо того, чтобы сплотиться — устраивали скандалы и плели интриги.

Мамаев стал победителем «Выжить в Дубае» после победы в финале над Анной Хилькевич. Он получил 10 миллионов рублей, которые планирует пустить на благотворительность.

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