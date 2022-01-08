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Овечкин возглавил рейтинг доверия среди спортсменов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Michael Miller / CC BY-SA 4.0

Хоккеист Александр Овечкин поднялся в рейтинге доверия россиян на шесть пунктов по сравнению с осенью 2021 года, сообщила пресс-служба исследовательского холдинга Ромир.

В сезоне НХЛ 2021/22 Овечкин показывает себя как никто лучше. Он входит в топ-10 кандидатов на получение «Харт Трофи», приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате.

Второе место у Ляйсан Утяшевой, а лидер прошлого рейтинга — Хабиб Нурмагомедов потерял две позиции и занял третье место.

Далее в топ-10 располагаются Валерий Карпин, Этери Тутберидзе, Федор Емельяненко, Мария Шарапова, Илья Авербух, Владислав Третьяк и Артем Дзюба.

По сравнению с осенним рейтингом из топ-10 выбыли Татьяна Тарасова, Ирина Виннер, Алексей Немов, Игорь Акинфеев и Вячеслав Фетисов.

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