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«Барыс» обыграл «Металлург» в охваченном беспорядками Казахстане

Источник:
ТАСС
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Фото: © flickr.com/Joselito Tagarao

Казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Нур-Султане со счетом 3:2 обыграл магнитогорский «Металлург».

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джо Морроу (33-я минута), Томаш Юрчо (38) и Роман Старченко (54). У проигравших отличились Андрей Чибисов (11) и Брендэн Лайпсик (36).

С 2 января в Казахстане не прекращаются митинги, связанные с повышением цен на сжиженный газ. 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Нур-Султане. В этой связи встреча прошла без зрителей.

Один из пунктов спортивного регламента КХЛ гласит, что в регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, проведение матчей запрещается.

Но решение о проведении встречи было принято после консультаций КХЛ с органами государственной власти Республики Казахстан и клубами. Представители принимающей стороны гарантировали безопасность команд и игроков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей команд.

«Барыс» набрал 46 очков после 46 матчей и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 68 очками после 46 игр располагается на второй строчке.

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