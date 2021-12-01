Возрастной ценз в фигурном катании предложили поднять

Норвежская ассоциация конькобежцев снова предложила поднять возрастной ценз в фигурном катании — до 16-17 лет в зависимости от дисциплины.

По действующим правилам фигуристы могут принимать участие во взрослых соревнованиях с 15 лет.

«Выход во взрослые будет доступен с 17 лет для женщин и мужчин во всех дисциплинах ISU, включая фигурное катание, и с 16 лет — для танцевальных дуэтов и спортивных пар», — цитирует «Матч ТВ» руководство Норвежской ассоциации конькобежцев.

Если инициатива будет одобрена, то новые правила вступят в силу в сезоне-2023/2024. При этом фигуристы младшего возраста, которые уже участвовали в чемпионате Европы, чемпионате четырех континентов или чемпионате мира в 2023 году, будут допущены ко взрослым соревнованиям в сезоне-2023/24.

Норвежская ассоциация конькобежцев уже предлагала увеличить возрастной ценз в фигурном катании в 2019 году. Вопрос должны были рассмотреть на конгрессе ISU в 2020 году. Обсуждение не состоялось из-за пандемии COVID-19, поэтому федерации по регламенту пришлось снова подать предложение.