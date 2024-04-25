Генерал Алаудинов заявил об угрозе удара по Крымскому мосту

Киев после получения помощи от США может нанести удар ракетами ATACMS большой дальности по Крымскому мосту, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал одобренный Конгрессом пакет законов об оказании военной помощи Киеву. Ожидается, что США уже на этой неделе возобновят поставки вооружений Украине.

«Мы должны понимать, что тот пакет помощи, которую сегодня пытается оказать Америка Украине, он изначально не рассчитан на то, чтобы Украина могла совершить что-то сверхъестественное на поле боя. Две трети этих денег однозначно останутся в Америке», — сказал в интервью ТАСС Алаудинов.

Часть денег, по его словам, пойдет на передачу ракет ATACMS для Украины. «По сути своей это можно назвать финансированием террористических актов. Я так полагаю, что эти ракеты будут задействованы на то, чтобы совершать террористические акты на территории России, куда они будут доставать. Ну и вполне может быть, что попытаются нанести удар по Крымскому мосту», — подчеркнул генерал

Он отметил, что российские военные в свою очередь будут делать все для того, чтобы противостоять этим террористическим атакам.