Зеленский объявил «новый этап войны»

Украинские военные должны быть готовы к новому этапу боевых действий, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с пограничниками в городе Хмельницком.

По его словам, Россия готовится к «попытке расширить наступательные действия», однако Украина и ее западные союзники должны сделать все возможное, чтобы «сорвать планы Москвы» и завершить конфликт на «справедливых условиях».

Украинские военные и политики, а также западные эксперты тем временем рассуждают о предполагаемом наращивании наступательных действий российской армии. Большинство аналитиков считают, что ВС РФ в ближайшее время будут развивать тактические успехи.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил ранее, что общие потери Вооруженных сил Украины за 2024 год превысили 111 тысяч человек и 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.